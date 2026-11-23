В селе Лазурное под Алуштой вспыхнул крупный пожар в многоквартирном жилом доме, из которого пришлось эвакуировать десять человек. Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров, возникла опасность перехода огня на кровлю здания. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Республике Крым в своём канале в MAX.

По информации спасательного ведомства, возгорание произошло в населённом пункте, входящем в городской округ Алушта. После обнаружения пожара жильцов вывели из здания, чтобы обеспечить их безопасность.

«Площадь пожара 100 кв. м, есть угроза распространения на кровлю», — уточнили в региональном главке МЧС.

К ликвидации возгорания привлекли 24 специалиста и десять единиц пожарно-спасательной техники. Основные усилия направлены на тушение огня и предотвращение его дальнейшего распространения.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в многоквартирном доме Краснодара, откуда эвакуировали 64 человека. Возгорание произошло 19 ноября в мансарде трёхэтажного здания на улице 1 Мая. Пламя охватило 300 квадратных метров. Среди эвакуированных оказались восемь детей, а для борьбы с огнём потребовалось увеличить число спасателей до 48 человек.