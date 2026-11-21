В Брянской области 64-летний автомобилист наехал на взрывное устройство, сброшенное украинскими военными. В результате происшествия транспортное средство получило повреждения, однако водитель остался невредим. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

Инцидент произошёл на лесной дороге неподалёку от села Великий Бор Гордеевского района. Местный житель передвигался на собственной машине, когда под колёсами оказался опасный предмет.

По словам главы области, взрывчатка была оставлена на дороге после сброса с украинского беспилотника.

«К счастью, никто не пострадал. Машина повреждена», — написал Ковальчук.

Накануне Life.ru сообщал о гибели 67-летнего жителя Брянской области после подрыва на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника. Трагедия произошла в лесу возле деревни Барковичи Дубровского района. После случившегося власти региона призвали граждан избегать опасных лесных участков и ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам.