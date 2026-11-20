В Брянской области 67-летний мужчина погиб, подорвавшись на взрывчатке, сброшенной с украинского беспилотника. Трагедия произошла в лесу, сообщил губернатор Егор Ковальчук в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, мужчина находился неподалёку от деревни Барковичи Дубровского района, когда произошёл взрыв. Полученные травмы оказались смертельными. Ковальчук выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что его семье окажут необходимую помощь.

После случившегося губернатор обратился к жителям области с предупреждением об опасности походов в лес. Он настоятельно рекомендовал избегать территорий, расположенных рядом с зоной проведения СВО, а также участков, для посещения которых установлены официальные ограничения.

Особое внимание Ковальчук призвал уделять подозрительным находкам. Если предмет напоминает мину или боеприпас, к нему нельзя подходить, прикасаться или пытаться перенести в другое место. Самостоятельное обезвреживание таких устройств может стоить человеку жизни.

Ранее Life.ru сообщал о гибели мирного жителя в Жуковском районе Брянской области после подрыва на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолётного типа. О происшествии стало известно 11 октября. Тогда губернатор рассказал, что подобные устройства стали обнаруживать в полях, лесах и на лесных дорогах региона.