Взрывчатка, сброшенная беспилотником, убила жителя Брянской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Брянской области 67-летний мужчина погиб, подорвавшись на взрывчатке, сброшенной с украинского беспилотника. Трагедия произошла в лесу, сообщил губернатор Егор Ковальчук в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, мужчина находился неподалёку от деревни Барковичи Дубровского района, когда произошёл взрыв. Полученные травмы оказались смертельными. Ковальчук выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что его семье окажут необходимую помощь.
После случившегося губернатор обратился к жителям области с предупреждением об опасности походов в лес. Он настоятельно рекомендовал избегать территорий, расположенных рядом с зоной проведения СВО, а также участков, для посещения которых установлены официальные ограничения.
Особое внимание Ковальчук призвал уделять подозрительным находкам. Если предмет напоминает мину или боеприпас, к нему нельзя подходить, прикасаться или пытаться перенести в другое место. Самостоятельное обезвреживание таких устройств может стоить человеку жизни.
Ранее Life.ru сообщал о гибели мирного жителя в Жуковском районе Брянской области после подрыва на взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолётного типа. О происшествии стало известно 11 октября. Тогда губернатор рассказал, что подобные устройства стали обнаруживать в полях, лесах и на лесных дорогах региона.
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