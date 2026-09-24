СК завёл дело после обнаружения «ультрарезиновых» квартир под Чеховым

Уголовное дело об организации незаконной миграции возбуждено после обнаружения квартир с десятками иностранцев в деревне Крюково под Чеховом. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Поводом для проверки стали жалобы местных жителей на большое количество приезжих рабочих, поселившихся в многоквартирных домах. По словам жильцов, некоторые иностранцы приставали к прохожим, из-за чего родители начали опасаться отпускать детей одних на улицу и в школу.

Ситуация получила общественный резонанс после публикаций блогеров и сюжетов федерального телевидения. В одном из домов журналисты обнаружили квартиры, в которых одновременно проживали десятки приезжих.

Проверку начало ГСУ СК России по Московской области. По данным ведомства, находившиеся там иностранные граждане пребывали на территории России незаконно. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае в Подмосковье. В Наро-Фоминске мигранты организовали жилище прямо в подвале многоквартирного дома, развесив одежду на инженерных сетях и устроив спальные места. На видео местный житель показал подвальное помещение, просунув телефон через небольшое окошко.