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Опубликовано 24 октября, 16:25

Под Челябинском легковушка врезалась в автобус с детьми и ещё две машины

Обложка © Telegram/74.RU| Новости Челябинска

Обложка © Telegram/74.RU| Новости Челябинска

В Челябинской области легковой автомобиль Toyota спровоцировал массовое ДТП с участием ещё двух машин и автобуса, перевозившего детей. Авария произошла на трассе неподалёку от Еманжелинска. По предварительным данным Росавтодора, обошлось без пострадавших.

Под Челябинском легковушка врезалась в автобус с детьми и ещё две машины. Фото © Telegram/74.RU| Новости Челябинска

Под Челябинском легковушка врезалась в автобус с детьми и ещё две машины. Фото © Telegram/74.RU| Новости Челябинска

Водитель Toyota двигался в направлении Троицка. На участке дороги, где проводятся ремонтные работы, автомобилист, по предварительной информации, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на встречную полосу.

Сначала иномарка столкнулась с Ford, после чего врезалась в бетонное ограждение. На этом движение Toyota не закончилось: автомобиль задел Volkswagen и автобус, в салоне которого находились дети. Несмотря на столкновение четырёх транспортных средств, сообщений о пострадавших не поступало.

На месте происшествия организовали реверсивное движение, чтобы обеспечить проезд транспорта на время устранения последствий аварии. Обстоятельства столкновения уточняются.

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Ранее Life.ru рассказывал о смертельном ДТП в Екатеринбурге 23 октября, где легковушка Skoda столкнулась с автобусом, перевозившим пассажиров, в том числе детей. Водитель автомобиля погиб. После аварии медики осматривали 16 человек, среди которых были семеро несовершеннолетних.

Больше новостей о дорожных авариях, массовых столкновениях и происшествиях на трассах — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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