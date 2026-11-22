Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации роты специальной разведки 121-го отдельного разведывательного батальона ВСУ в Черниговской области. Подразделение, по данным российских силовых структур, готовило диверсии в тылу ВС РФ. В результате удара, как утверждается, погибли десять украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.