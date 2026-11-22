Под Черниговом уничтожили пункт разведчиков ВСУ, готовивших диверсии в тылу РФ
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Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации роты специальной разведки 121-го отдельного разведывательного батальона ВСУ в Черниговской области. Подразделение, по данным российских силовых структур, готовило диверсии в тылу ВС РФ. В результате удара, как утверждается, погибли десять украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Удар был нанесён в районе села Маховики. По словам собеседника агентства, украинские разведчики планировали диверсионные действия против российских подразделений.
«В районе села Маховики Черниговской области точным ударом уничтожен ПВД роты специальной разведки 121-го отдельного разведывательного батальона ВСУ», — рассказал источник.
Информацию об ударе также опубликовал канал «Северный ветер», освещающий действия группировки российских войск «Север».
Ранее Life.ru сообщал о переброске дополнительных подразделений ВСУ из Киева в Черниговскую область. По информации российских источников, украинское командование направило военнослужащих 1004-й отдельной бригады охраны и обслуживания для усиления защиты особо важных объектов критической инфраструктуры.