«Птицы Мадьяра» и «Ахиллес» под Харьковом: Раскрыты данные о переброске расчётов ВСУ
ВСУ перебросили расчёты «Птиц Мадьяра» и «Ахиллеса» под Харьков
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Украинские войска перебросили в Харьковскую область расчёты двух подразделений беспилотных систем — «Птицы Мадьяра» и «Ахиллес». По информации российских силовых структур, их направили в регион для усиления ударов по приграничным территориям России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
Как уточнил собеседник агентства, речь идёт о расчётах 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадьяра» и 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес». Оба формирования специализируются на применении беспилотников.
По утверждению представителя российских силовых структур, один из пунктов временной дислокации расчёта «Птиц Мадьяра» уже уничтожен ударом в Харькове.
Сообщения о переброске появились на фоне активного применения беспилотников на Харьковском направлении. Ранее российский военнослужащий группировки «Север» рассказал Life.ru, что украинские подразделения всё чаще делают ставку на ударные дроны из-за нехватки артиллерии. По его словам, российские расчёты усиливают защиту огневых позиций и организуют дополнительное наблюдение за воздушной обстановкой.
Ранее Life.ru сообщал, что российские разведчики начали применять на Харьковском направлении беспилотники ZALA Z-16. Один из таких аппаратов, по данным разработчика, обнаружил украинский склад боеприпасов и помог скорректировать удар реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Кроме того, Минобороны РФ отчиталось о поражении в Харькове здания, использовавшегося, по версии ведомства, для сборки и подготовки ударных БПЛА ВСУ.
Больше новостей о ходе специальной военной операции, работе беспилотников и ситуации на линии фронта — в разделе «Армия» на Life.ru.