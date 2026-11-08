Украинские войска перебросили в Харьковскую область расчёты двух подразделений беспилотных систем — «Птицы Мадьяра» и «Ахиллес». По информации российских силовых структур, их направили в регион для усиления ударов по приграничным территориям России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Как уточнил собеседник агентства, речь идёт о расчётах 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадьяра» и 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес». Оба формирования специализируются на применении беспилотников.

По утверждению представителя российских силовых структур, один из пунктов временной дислокации расчёта «Птиц Мадьяра» уже уничтожен ударом в Харькове.

Сообщения о переброске появились на фоне активного применения беспилотников на Харьковском направлении. Ранее российский военнослужащий группировки «Север» рассказал Life.ru, что украинские подразделения всё чаще делают ставку на ударные дроны из-за нехватки артиллерии. По его словам, российские расчёты усиливают защиту огневых позиций и организуют дополнительное наблюдение за воздушной обстановкой.