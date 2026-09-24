Под ёлкой с температурой? Пик заболеваемости гриппом начнётся в России под бой курантов

Пик заболеваемости гриппом в России в нынешнем эпидсезоне ожидается в новогодние праздники. Такой прогноз в интервью РИА «Новости» дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С течением времени начинает активизироваться вирус гриппа. Преимущественно пик активности гриппозной инфекции приходится на новогодние праздники, дальше это середина января», — рассказала она.

Точные сроки будут зависеть от того, какие вирусы начнут активно распространяться. По словам Поповой, при определённом сценарии максимальный подъём заболеваемости может прийтись уже на последнюю декаду декабря. Глава Роспотребнадзора посоветовала заранее подготовиться к этому периоду и пройти вакцинацию, чтобы к моменту сезонного пика успел сформироваться поствакцинальный иммунитет.

Ранее Life.ru писал о заметном росте заболеваемости респираторными инфекциями в России. На 38-й неделе зарегистрировали 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и CoViD-19 — на 33,8% больше, чем неделей ранее. При этом непосредственно вирусы гриппа пока составляли лишь 0,6% выявленных возбудителей.