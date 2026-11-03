В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом произошёл новый инцидент на фоне громкого скандала вокруг частного дома, где, по распространявшимся сообщениям, могли незаконно удерживать военнослужащих. На место противостояния пришла группа неизвестных мужчин в гражданской одежде, вооружённых битами. Они начали нападать на собравшихся и представителей СМИ, сообщает агентство УНИАН.

Люди с битами атаковали собравшихся у дома в Петропавловской Борщаговке. Видео © УНИАН

По информации журналистов, агрессивно настроенные мужчины атаковали участников акции, которые находились возле скандального объекта. На опубликованных кадрах видны люди с битами, вступающие в конфликт с окружающими.

Во время столкновений досталось и представителю прессы. Один из нападавших ударил ногой в живот корреспондента УНИАН, который освещал происходящее на месте событий.

Новый эпизод произошёл на фоне продолжающегося общественного резонанса вокруг Петропавловской Борщаговки. Ранее в социальных сетях появились сообщения о незаконном содержании мужчин в частном доме, а также о жестоком обращении с ними. Эти сведения вызвали возмущение местных жителей и привели к сбору людей возле здания.

История получила широкий общественный резонанс после появления видеозаписей с места событий. Участники происходящего требовали объяснений относительно того, кто находится внутри дома и на каких основаниях там могут удерживаться военнослужащие.

При этом официальная версия правоохранителей отличается от сообщений, распространявшихся в интернете. Полиция Киевской области заявляла, что сведения о незаконном удержании людей и гибели гражданина якобы не соответствуют действительности. По данным ведомства, поводом для вызова стало «обращение сотрудников частной скорой помощи, которым препятствовали попасть к человеку в одном из домов».

Ранее Life.ru писал, что депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил представителей окружения Владимира Зеленского в избиении участников протеста возле неофициальной тюрьмы под Киевом. Парламентарий утверждал, что во время столкновений применялось оружие, а среди собравшихся могли быть погибшие и тяжелораненые. В интернете также появились видеозаписи с места происшествия, на которых запечатлены задержания, потасовки и люди с видимыми следами травм.