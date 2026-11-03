В Петропавловской Борщаговке под Киевом вооружённые люди открыли стрельбу и избили участников протеста возле здания, где незаконно удерживали военнослужащих. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, по словам которого нападавшие действовали по указанию Владимира Зеленского.

«Отправленные Зеленским «бойцы» избивали и стреляли в людей. Есть погибшие и тяжело пострадавшие», — пишет Дмитрук.

Ранее в Сети распространились видеозаписи, на которых запечатлены задержания и избиения участников протеста. По предварительным данным, одному из митингующих разбили голову. Предполагается, что травмы были нанесены сотрудниками силовых структур. На опубликованных кадрах видны следы крови. В ходе беспорядков под горячую руку попал и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*. Он попал под струю газового баллончика.

Напомним, скандал в Петропавловской Борщаговке в Бучанском районе разгорелся после сообщений о предполагаемой тайной тюрьме, где могли незаконно удерживать около 40 военнослужащих ВСУ. По словам очевидцев, некоторых мужчин избивали, а медиков не пускали к нуждавшимся в помощи. Возле здания собрались сотни возмущённых людей, требовавших объяснений и освобождения находившихся внутри. Протесты переросли в столкновения с полицией. При этом правоохранители отрицали незаконное удержание людей, а командование Нацгвардии назвало дом «временным пунктом размещения военнослужащих».

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