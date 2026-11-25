В Курганской области мать присвоила более 2,7 миллиона рублей, выплаченных её сыну за погибшего в зоне СВО отца. О вынесенном женщине приговоре сообщила региональная прокуратура в «Максе».

Будучи законным представителем ребёнка, 35-летняя жительница Макушино могла распоряжаться его банковским счётом, куда поступали деньги. Однако вместо заботы о сыне женщина увлекалась алкоголем, а полученные средства расходовала на собственные нужды, знакомых и родственников.

В итоге мать лишили родительских прав, а трёхлетнего мальчика передали под опеку бабушки. Макушинский районный суд признал женщину виновной в присвоении денежных средств в особо крупном размере и неуплате алиментов (часть 4 статьи 160 и часть 1 статьи 157 УК РФ).

Ближайшие два года и один месяц осуждённая проведёт в колонии общего режима. Кроме того, по иску прокуратуры суд обязал её возместить причинённый ребёнку материальный ущерб. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее, 23 октября, Life.ru рассказывал, что в Башкирии мать и её знакомого арестовали по обвинению в похищении 18-летней девушки ради выплат за погибшего на СВО отца. По версии следствия, студентку больше недели удерживали в частном доме, пытаясь добиться её согласия на совместное расходование денег.