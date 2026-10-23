В Башкирии мать неделю держала в плену дочь ради выплат за погибшего на СВО отца

В Башкирии 43-летнюю женщину и её 32-летнего сообщника заключили под стражу по обвинению в похищении 18-летней девушки ради выплат за погибшего на СВО отца. По версии следствия, мать насильно увезла собственную дочь и более недели удерживала её в частном доме, пытаясь получить доступ к деньгам. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Преступление, по данным правоохранителей, произошло вечером 15 октября в Стерлитамаке. Женщина вместе со знакомым дочери подкараулила студентку колледжа в городском парке. Девушку силой посадили в автомобиль и отвезли в село Фёдоровского района, где заперли в жилом доме.

Причиной предполагаемого похищения стали страховые выплаты, причитавшиеся потерпевшей после гибели отца в зоне СВО. Родители девушки находились в разводе, поэтому её мать не имела права претендовать на эти средства. Следователи считают, что обвиняемые хотели принудить студентку согласиться на совместное расходование денег.

«Предположительно, они намеревались завладеть крупной суммой, которую девушка получила после гибели отца», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выбраться из заточения потерпевшей помог случайно найденный телефон. Она сумела связаться с полицией, после чего оперативники освободили её и задержали предполагаемых похитителей. Обоим предъявлено обвинение по статье о похищении человека группой лиц с применением насилия. Суд отправил фигурантов в СИЗО.

Ранее Life.ru сообщал о задержании 13 подозреваемых в хищении выплат у участников СВО. По версии следствия, мошенники оформляли доверенности и фиктивные браки, получая доступ к деньгам военнослужащих. Средний ущерб по каждому установленному эпизоду превышал 900 тысяч рублей.