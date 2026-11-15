Под Магаданом двух мужчин, заблудившихся в лесу, нашли с помощью дрона
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Двух мужчин, заблудившихся в лесу в окрестностях Магадана, спасатели обнаружили глубокой ночью с помощью квадрокоптера с тепловизором. Поиски завершились около трёх часов ночи 15 ноября. Медицинская помощь спасённым не потребовалась, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Мужчины потеряли дорогу в районе Нагаевской сопки вечером 14 ноября. О происшествии спасателям сообщила жена одного из пропавших. При этом оба заблудившихся оставались на связи.
К поисковой операции привлекли сотрудников МЧС, поисково-спасательного центра и администрации Магадана. Спасатели обследовали труднодоступные участки на снегоходах, а для обнаружения людей использовали беспилотник с тепловизионным оборудованием.
Около трёх часов ночи мужчин нашли и вывезли в город. В госпитализации они не нуждались.
В МЧС напомнили, что перед походом в труднодоступные места необходимо сообщать близким предполагаемый маршрут и время возвращения. Также важно иметь при себе заряженный телефон, запас тёплой одежды, продукты и средства для подачи сигналов.
Ранее в Австралии 17-летний Уильям Баркли шесть суток провёл один в диком лесу, питаясь чипсами и запивая их водой из ручья. Подросток потерялся во время похода, упал с крутого склона и оказался без связи с внешним миром. Пережить холодные ночи и страх ему помогала любимая песня Джона Денвера Take Me Home, Country Roads.