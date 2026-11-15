Двух мужчин, заблудившихся в лесу в окрестностях Магадана, спасатели обнаружили глубокой ночью с помощью квадрокоптера с тепловизором. Поиски завершились около трёх часов ночи 15 ноября. Медицинская помощь спасённым не потребовалась, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Мужчины потеряли дорогу в районе Нагаевской сопки вечером 14 ноября. О происшествии спасателям сообщила жена одного из пропавших. При этом оба заблудившихся оставались на связи.

К поисковой операции привлекли сотрудников МЧС, поисково-спасательного центра и администрации Магадана. Спасатели обследовали труднодоступные участки на снегоходах, а для обнаружения людей использовали беспилотник с тепловизионным оборудованием.

Около трёх часов ночи мужчин нашли и вывезли в город. В госпитализации они не нуждались.

В МЧС напомнили, что перед походом в труднодоступные места необходимо сообщать близким предполагаемый маршрут и время возвращения. Также важно иметь при себе заряженный телефон, запас тёплой одежды, продукты и средства для подачи сигналов.