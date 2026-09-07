Под машиной прячется, на людей бросается: Неизвестный зверь два дня держит в страхе целый город

Жителей города Лебанон в штате Нью-Гэмпшир предупредили об опасном диком животном, которое за два дня напало как минимум на трёх человек. Полиция пока не установила, что это за зверь, и продолжает его поиски, пишет New York Post.

Первое нападение произошло в воскресенье, 30 августа. Зверь бросился на двух человек возле грузовика на парковке, схватил сумку одного из мужчин, а затем начал атаковать его ноги. Пострадавшему пришлось отбиваться, после чего животное скрылось под автомобилем. Позже в полицию поступили ещё два сообщения. Очевидцы описывают незваного гостя как небольшого серого зверя, похожего на лису или крупную куницу.

Основное беспокойство у властей вызывает необычно агрессивное поведение зверя. Начальник полиции Лебанона Филип Робертс отметил, что подобные действия могут указывать на бешенство.

«Обычно, когда животное выходит к людям и начинает царапать или кусать их, это может указывать на проблему, например на бешенство», — заявил Робертс.

Сотрудники полиции вместе с представителями Департамента охоты и рыболовства штата пытаются обнаружить животное и проверить его состояние. Местных жителей просят не приближаться к дикому зверю, не пытаться его поймать или покормить. Офицеры патрулируют улицы и призывают граждан сохранять бдительность. В полицейском департаменте также напомнили, что любому, кого укусило или поцарапало дикое животное, необходимо немедленно промыть рану водой с мылом и срочно обратиться за медицинской помощью.

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