Уехавший из России в Израиль юморист Семён Слепаков* признался, что осенью 2023 года сделал обрезание. Подробностями интимной процедуры он поделился в подкасте «От реки до моря».

По словам артиста, на операцию его уговорили друзья-бизнесмены, которые уже давно живут в Израиле. Саму процедуру провели под местной анестезией в помещении, внешне совсем не похожем на медицинское учреждение.

Во время операции звучала приятная музыка, а присутствующие подбадривали комика и рассказывали ему анекдоты. В итоге всё прошло успешно, а сам Слепаков* назвал случившееся интересным опытом.

Юморист переехал в Израиль в 2022 году. После эмиграции одним из основных источников его дохода стали зарубежные гастроли. Однако, как выяснил Life.ru, артист столкнулся с низкими продажами билетов и вынужден был снизить стоимость выступлений на корпоративах. Кроме того, в России Слепакова* заочно приговорили к 400 часам обязательных работ за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. В октябре суд оставил приговор в силе.