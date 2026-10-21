Под Нижним Новгородом задержали подозреваемых в убийстве сына экс-депутата

В Нижегородской области задержали двух мужчин, разыскиваемых по делу об убийстве Али Саидова — сына предпринимателя из Шахуньи. Один из фигурантов скрывался от правоохранителей после преступления, второй исчез уже во время судебного разбирательства. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в декабре 2024 года возле кафе «Прогресс Холл» в Шахунье между двумя мужчинами и посетителем произошёл конфликт. Злоумышленники, как считают следователи, нанесли потерпевшему многочисленные ножевые ранения. Мужчина скончался. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершённом группой лиц.

Один из предполагаемых участников нападения покинул Нижегородскую область вскоре после случившегося. Его объявили в федеральный и межгосударственный розыск на территории стран СНГ. Установить местонахождение мужчины удалось лишь в октябре 2026 года — он находился в соседнем регионе.

Второй фигурант успел предстать перед судом. Материалы в отношении него поступили на рассмотрение в марте 2026 года, однако позднее подсудимый перестал являться на заседания и скрылся. В октябре сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в Нижний Новгород.

Эта история получила широкий резонанс после ещё одного преступления в семье Саидовых. Ранее Life.ru сообщал об убийстве отца Али — бывшего муниципального депутата и предпринимателя Минкаила Саидова. В конце марта 2026 года 60-летнего мужчину застрелили из охотничьего ружья в собственном доме на улице Комсомольской в Шахунье.

Уже в апреле по делу о гибели Минкаила Саидова были арестованы трое мужчин. Расследование этого преступления ведётся отдельно от дела об убийстве его сына.