СК раскрыл двойное убийство в Приморье, совершённое 23 года назад

Спустя 23 года после двойного убийства в селе Хороль Приморского края следователи установили предполагаемого преступника. Мужчину задержали после того, как в 2026 году он получил паспорт и его данные были сопоставлены с информацией о находившемся в розыске человеке, сообщили в СК России по Приморскому краю.

СК раскрыл двойное убийство в Приморье. Видео © Telegram / Следком Приморья

Преступление произошло в июне 2003 года. По версии следствия, 52-летний мужчина узнал от знакомых о продаже местной жительницей коровы и решил забрать деньги. С отвёрткой он пришёл в дом на улице Луговой. Хозяйка попыталась выгнать незваного гостя, после чего тот напал на неё. Затем он ударил её 30-летнего сына. 61-летняя женщина и её сын погибли на месте. Забрав деньги, подозреваемый покинул село.

После убийства подозреваемый долго жил без документов и не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Ситуация изменилась после оформления паспорта в 2026 году: его личность установили и выяснили, что мужчина находится в розыске. Задержание прошло в Михайловском районе. Следователи уже провели с подозреваемым проверку показаний на месте. Мужчина рассказал, как, по его версии, развивались события в доме в день убийства.

Суд заключил задержанного под стражу. Следствие продолжает работу над доказательствами по делу о двойном убийстве. К расследованию подключены криминалисты центрального аппарата СК России и сотрудники УМВД по Приморскому краю.

Ранее Life.ru писал, что мужчина и женщина предстанут перед судом в Татарстане за две попытки убить многодетную семью предпринимателя. Преступления произошли ещё в 2016 году, а выйти на предполагаемых поджигателей удалось лишь спустя десять лет благодаря показаниям свидетеля.