Под радарами к цели: Су-30СМ2 ударили ракетами по «кораблю» у Калининграда

Истребители Су-30СМ2 морской авиации Балтийского флота провели боевые пуски управляемых ракет по кораблю условного противника у побережья Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе БФ.

Учение прошло на морском полигоне флота в рамках плановой лётно-тактической подготовки соединения морской авиации. Чтобы не попасть в зону видимости радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов условного противника, экипажи подошли к району цели на малой и предельно малой высоте.

Управляемые ракеты лётчики выпустили с максимальной дальности. Корабль противника имитировала специальная надводная мишень — большой корабельный щит. По данным объективного контроля Балтийского флота, ракеты успешно поразили назначенную цель.

Балтийский флот регулярно отрабатывает в регионе взаимодействие авиации, кораблей и средств ПВО. В конце августа экипажи кораблей провели у военно-морской базы в Балтийске учение по отражению воздушного удара: роль условного противника тогда выполняли в том числе истребители Су-30, вертолёты Ми-24 и беспилотники.