В Ростовской области мужчина поджёг автомобиль бывшей супруги стоимостью более 800 тысяч рублей и вновь оказался за решёткой. Причиной расправы над машиной стала ревность. Ранее дончанин уже отбывал восьмилетний срок за разбой, во время которого похитил у прохожего iPhone.

По данным судебных материалов, мужчина разбил камнем стекло задней двери автомобиля, забрался в салон и поджёг бумагу и свитер бывшей жены. Горящую одежду он оставил на заднем сиденье, после чего скрылся. Машина стоимостью 816,1 тысячи рублей полностью сгорела.

История его предыдущей судимости оказалась не менее необычной. Как сообщает Mash, в 2017 году мужчина избил случайного прохожего и забрал у него iPhone 5SE, который затем принёс супруге. Однако женщина не оценила такой подарок и вместе с матерью передала телефон полиции. За разбой мужчину приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы.

После освобождения отношения с супругой уже закончились, но ревность привела к новому преступлению. На этот раз объектом нападения стал принадлежавший бывшей жене автомобиль.

Аксайский районный суд признал мужчину виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога. Он получил два года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него 816 тысяч рублей материального ущерба и 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. При назначении наказания суд учёл рецидив преступлений, а также наличие у мужчины малолетнего ребёнка.