Восьмилетнего мальчика доставили в больницу Ростова-на-Дону с химическими ожогами лица и обоих глаз. По данным РЕН ТВ, он пострадал на прогулке в посёлке Новомирский, когда дети попытались повторить опыт из интернета.

По данным телеканала, один из школьников предложил друзьям устроить небольшой взрыв. Для опыта они смешали несколько веществ в пластиковой бутылке. Сразу ничего не произошло. Спустя некоторое время один из мальчиков пнул бутылку, и она взорвалась. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

В октябре в Петербурге 12-летний школьник повредил кисть после взрыва петарды, которую нашёл во дворе во время прогулки с друзьями. Мальчика прооперировали. По словам детского хирурга Евгения Рыбки, рука сможет нормально функционировать.