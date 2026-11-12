В Подмосковье трое грабителей ворвались в дом 78-летней пенсионерки, привязали её к кровати простынями и начали угрожать ножом и утюгом. Злоумышленники требовали от пожилой женщины деньги и драгоценности, а затем вскрыли сейф и похитили ценности на сумму около 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Разбойное нападение произошло ночью 6 ноября в деревне Новая Слобода под Щёлковом. Преступники проникли в частный дом через окно, после чего набросились на хозяйку и обездвижили её, связав простынями.

Чтобы заставить пенсионерку выдать сбережения, налётчики запугивали её ножом и прижимали к животу холодный утюг. Затем они вскрыли встроенный в стену сейф, откуда забрали золотые украшения и 100 тысяч рублей наличными. Общий ущерб составил порядка 1,1 миллиона рублей.

Уже на следующий день полицейские задержали четверых подозреваемых в причастности к нападению. Выяснилось, что один из них находился в федеральном розыске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Подобный случай ранее произошёл в Краснодаре. Как сообщал Life.ru, супруги связали 95-летнюю труженицу тыла и, угрожая ей утюгом, похитили более миллиона рублей. Злоумышленники подкараулили пожилую женщину возле квартиры, втолкнули её внутрь и избили. Пострадавшую обнаружила соседка, а нападавших впоследствии задержала полиция.