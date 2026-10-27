В Ивановской области пятеро мужчин похитили парня и ограбили на 84 млн рублей

В Ивановской области пятерых мужчин обвинили в похищении 22-летнего местного жителя и разбойном нападении с ущербом не менее 84 миллионов рублей. Подозреваемых задержали в нескольких регионах России, сообщило региональное управление Следственного комитета.

В Ивановской области 5 мужчин обвинили в похищении человека и разбое на 84 млн. Видео © Telegram / СУ СК России по Ивановской области

По версии следствия, нападение произошло 6 сентября 2026 года. Злоумышленники действовали по заранее разработанному плану: применили к молодому человеку насилие, затолкали его в автомобиль и отвезли в гараж.

Там потерпевшего незаконно удерживали и угрожали ему, пытаясь получить сведения о принадлежащем ему имуществе. Впоследствии нападавшие, как считают следователи, забрали деньги и другие ценности, в том числе из дома молодого человека.

После ограбления фигуранты вывезли несчастного в лесополосу, связали ему руки и оставили одного. Похищенным имуществом мужчины распорядились по собственному усмотрению.

Задержать предполагаемых участников нападения удалось при содействии сотрудников ФСБ и МВД. Оперативные мероприятия проходили в том числе в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Твери и Ярославле. По местам жительства обвиняемых провели обыски.

Известно, что уголовное дело расследуется по статьям о похищении человека и разбое в особо крупном размере. Следствие ходатайствовало о заключении всех пятерых под стражу. В последующем сообщении региональное управление СК уточнило, что троих обвиняемых уже арестовали, а вопрос о мере пресечения для остальных двоих ещё решается.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ивановской области арестовали четверых участников другого предполагаемого преступного сообщества по делу о похищении мужчины. По версии следствия, злоумышленники выманили потерпевшего на встречу с девушкой, избили, вывезли к лесу и заставили оформить банковские кредиты. После поступления денег обвиняемые потребовали перевести их на свой счёт.