В Новосибирске задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении 21-летнего местного жителя. Молодого человека силой посадили в автомобиль возле развлекательного заведения и потребовали у него 300 тысяч рублей якобы в счёт долга, сообщило МВД.

В Новосибирске задержали троих мужчин за похищение 21-летнего парня. Видео © VK / МВД МЕДИА

По данным полиции, всё произошло ночью 22 сентября на улице Ядринцевской. Во время поездки нападавшие требовали у парня деньги, однако на его банковском счёте оказалось только 19 тысяч рублей.

Эту сумму мужчины, как утверждает МВД, перевели себе через банковское приложение. После этого потерпевшего высадили из машины и скрылись. Молодой человек обратился за помощью в полицию.

Оперативники установили и задержали всех троих подозреваемых. Во время обысков у них изъяли восемь банковских карт и четыре мобильных телефона.

Следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ — «Похищение человека». Одного фигуранта отправили в СИЗО, ещё двоих — под домашний арест. Правоохранители также устанавливают возможных соучастников и проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее Life.ru рассказывал о другом похищении в Новосибирске: мужчину насильно увезли от железнодорожного вокзала, при этом, по данным следствия, злоумышленники угрожали ему оружием. Тогда СК также возбудил уголовное дело и начал поиски причастных.