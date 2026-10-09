Увезли в лес, избили и оформили кредиты: В Ивановской области арестованы участники ОПГ за похищение человека

Суд заключил под стражу четверых жителей Ивановской области по обвинению в похищении человека ради получения кредитных денег. Решение принял суд в Шуе, сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В Ивановской области арестованы участники ОПГ за похищение человека. Фото © МАКС / Объединённая пресс-служба судов Ивановской области

По материалам предварительного расследования, в июне 2026 года четверо жителей Иваново в возрасте 33, 28, 23 и 19 лет познакомили потерпевшего с девушкой. Когда мужчина приехал на встречу, фигуранты в масках избили его и на автомобиле вывезли к лесному массиву в Лежневском районе.

«Затем, угрожая ножом, завладели его мобильным телефоном, подали заявки в мобильных приложениях банков на получение кредитов на его имя», — говорится в сообщении.

По версии следствия, после этого обвиняемые около двух суток удерживали мужчину в заранее арендованных квартирах в Шуе. Они ждали решения банков по поданным от его имени заявкам. После поступления кредитных средств фигуранты заставили потерпевшего перевести деньги на их банковский счёт.

Всех четверых задержали 7 октября. Им предъявили обвинение, после чего суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 29 суток.

Ранее в Москве двоих мужчин задержали по делу о похищении иностранца. По версии следствия, 5 октября группа людей возле дома на улице Юных Ленинцев применила к ранее знакомому мужчине насилие, поместила его в багажник автомобиля и увезла. Потерпевшего позднее освободили, а двоих предполагаемых участников задержали. Ещё троим фигурантам заочно предъявили обвинение и объявили их в розыск.