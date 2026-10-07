СК: В Москве задержаны двое мужчин за похищение иностранца
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В Москве группа мужчин похитила иностранца, силой затолкав его в багажник автомобиля. Двух подозреваемых задержали, ещё троих объявили в розыск, сообщили в столичном управлении СК России.
По данным следствия, всё произошло 5 октября возле дома на улице Юных Ленинцев. Фигуранты подошли к ранее знакомому соотечественнику, применили к нему насилие, поместили в багажник машины и скрылись.
«Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и следователей столичного СК потерпевший был освобождён, а двое фигурантов задержаны», — сообщили в ведомстве.
Задержанным предъявлено обвинение по статье о похищении человека, совершённом группой лиц с применением насилия. Следствие намерено ходатайствовать перед Кузьминским районным судом об их заключении под стражу.
Ещё трое предполагаемых соучастников установлены. Им заочно предъявили обвинение и объявили в розыск.
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