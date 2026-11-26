В Калининградской области 27 ноября отправится в первый рейс круизный туристический поезд «Балтийское кольцо». Изюминкой путешествия станет ретропаровоз 1954 года выпуска, рассказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Дмитрий Пегов.

Паровоз изготовили в Венгрии 72 года назад. Для его эксплуатации в Калининградской области железнодорожникам пришлось дополнительно обучить локомотивные бригады и обслуживающий персонал. На паровозной тяге состав проследует заключительный участок маршрута — из Зеленоградска в Калининград.

Путешествие рассчитано на три дня и две ночи. Туристы побывают в Светлогорске и Зеленоградске, посетят Куршскую косу и посёлок Янтарный. В программу входят прогулки по старинным городам, знакомство с янтарным производством и осмотр природных достопримечательностей.

На новогодних каникулах россияне также смогут отправиться в железнодорожный круиз в Великий Устюг. Трёхдневный маршрут предполагает посещение родины Деда Мороза и Костромы с последующим возвращением в Москву.