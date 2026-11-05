Под Тулузой люди в масках подожгли школу, обстреляли пожарных и попытались их обокрасть
Во Франции неизвестные обстреляли лицей пиротехникой и устроили пожар
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Около 30 человек в масках ворвались на территорию лицея под французской Тулузой и устроили пожар, обстреляв здание из пиротехнических устройств. Огонь уничтожил помещения администрации и входную зону учебного заведения, сообщает La Dépêche du Midi со ссылкой на префектуру департамента Верхняя Гаронна.
Нападение произошло утром 5 ноября в лицее имени Мари-Луиз Диссар — Франсуаз в городе Турнефёй. По данным местных властей, неизвестные проникли на территорию около восьми часов утра, вооружившись пиротехническими мортирами, предназначенными для запуска фейерверков.
В результате обстрела в здании начался пожар. Пламя охватило помещения, где работают сотрудники, отвечающие за школьную жизнь, а также зону приёма посетителей. Руководство оперативно организовало эвакуацию учеников и персонала, после чего занятия отменили.
Прибывшие спасатели тоже подверглись нападению. По информации префектуры, неизвестные стреляли пиротехникой в сторону пожарных и пытались похитить их оборудование. Для ликвидации возгорания привлекли около 60 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники.
К 11:00 пожар удалось полностью потушить. Никто не пострадал, однако помещениям лицея причинён значительный ущерб. Полиция разогнала нападавших, нескольких человек задержали.
Вице-президент регионального совета Окситании Камель Чибли осудил произошедшее и потребовал установить личности виновных. Он также заявил, что восстановление повреждённых помещений потребует значительных расходов.
Ранее во Франции протестующие заблокировали 81 лицей на фоне общенациональной забастовки. По данным Министерства национального образования, утром 5 ноября доступ был перекрыт примерно к 2,2% учебных заведений, тогда как объединение старшеклассников USL заявило о приостановке работы более тысячи лицеев. Учащиеся потребовали увеличить финансирование образования, решить проблему нехватки преподавателей и отремонтировать школьные здания. Акции прошли в Париже, Страсбурге, Бордо и Тулузе, причём в столице полиция применила слезоточивый газ для разгона участников блокировок.