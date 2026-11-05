Около 30 человек в масках ворвались на территорию лицея под французской Тулузой и устроили пожар, обстреляв здание из пиротехнических устройств. Огонь уничтожил помещения администрации и входную зону учебного заведения, сообщает La Dépêche du Midi со ссылкой на префектуру департамента Верхняя Гаронна.

Нападение произошло утром 5 ноября в лицее имени Мари-Луиз Диссар — Франсуаз в городе Турнефёй. По данным местных властей, неизвестные проникли на территорию около восьми часов утра, вооружившись пиротехническими мортирами, предназначенными для запуска фейерверков.

В результате обстрела в здании начался пожар. Пламя охватило помещения, где работают сотрудники, отвечающие за школьную жизнь, а также зону приёма посетителей. Руководство оперативно организовало эвакуацию учеников и персонала, после чего занятия отменили.

Прибывшие спасатели тоже подверглись нападению. По информации префектуры, неизвестные стреляли пиротехникой в сторону пожарных и пытались похитить их оборудование. Для ликвидации возгорания привлекли около 60 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники.

К 11:00 пожар удалось полностью потушить. Никто не пострадал, однако помещениям лицея причинён значительный ущерб. Полиция разогнала нападавших, нескольких человек задержали.

Вице-президент регионального совета Окситании Камель Чибли осудил произошедшее и потребовал установить личности виновных. Он также заявил, что восстановление повреждённых помещений потребует значительных расходов.