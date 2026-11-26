Российские невесты всё чаще отходят от привычных свадебных образов с классическим белым платьем. Вместо него женщины выбирают сочетания топов с юбками, брючные костюмы и комплекты со съёмными деталями. Об этом свидетельствуют данные системы маркировки «Честный знак» за январь — октябрь 2026 года, которые оказались в распоряжении Life.ru.

За десять месяцев продажи белых топов достигли 6,25 млн штук — это на 30,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на болеро также увеличился: россиянки приобрели 23,7 тысячи таких изделий, что на 10% превышает прошлогодний показатель.

В то же время продажи белых платьев сократились с 4,14 млн до 3,44 млн штук. Меньше стали покупать и белые брючные костюмы: за десять месяцев реализовали 24,7 тысячи комплектов против 35,6 тысячи годом ранее.

При этом от традиционных свадебных нарядов россиянки не отказываются. За январь — октябрь 2026 года было продано 64,6 тысячи свадебных платьев на общую сумму почти 1,8 млрд рублей. Средняя стоимость одного наряда составила около 27,6 тысячи рублей.

Самое дорогое свадебное платье за этот период приобрели в Санкт-Петербурге за 550 тысяч рублей. Годом ранее рекорд принадлежал Москве: там за один наряд заплатили 1,44 млн рублей. Наиболее востребованными свадебные платья остаются в мае — в этот период начинается активная подготовка к летнему сезону торжеств.

Ранее Life.ru объяснял, почему россиянам не разрешат взять тройную фамилию при регистрации брака. По закону общая фамилия супругов может состоять максимум из двух частей, соединённых дефисом, а придумать совершенно новую фамилию непосредственно в ЗАГСе при заключении брака нельзя.