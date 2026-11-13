Поиск благоприятной даты для свадьбы с помощью астрологии, нумерологии и лунных календарей противоречит православному мировоззрению. Вместо расчётов по звёздам парам предлагают ориентироваться на церковный календарь и дни памяти святых, связанных с супружеской верностью и семейной жизнью. Об этом Life.ru заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Сегодня многие пары перед свадьбой начинают искать «благоприятные дни» по гороскопам, нумерологии, лунным календарям и прочим псевдонаучным практикам. Они консультируются с астрологами, высчитывают числа, сверяются со звёздами. Но с точки зрения православия это не просто бесполезно, а духовно опасно. Это возврат к язычеству, попытка поставить свою жизнь в зависимость от бездушных сил и случайных совпадений. Христианин не должен верить в судьбу, в «счастливые» и «несчастливые» числа или дни. Он должен верить в Бога и доверять Его Промыслу. Михаил Иванов Зампред ВРНС, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Как говорил святитель Иоанн Златоуст, «не звёзды определяют нашу жизнь, а наша вера и наши дела», подчёркивает Иванов. Вместо того чтобы гадать по звёздам, лучше выбрать день, который имеет духовный смысл. Например, день памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. Или день памяти святых Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы. Или день памяти мучеников Адриана и Наталии, которые являются образцом супружеской верности. Или день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, которая помогает в устройстве семейной жизни. Таких дней в церковном календаре много. И если вы выберете день памяти святого, который станет небесным покровителем вашей семьи, это будет не просто «красивая дата».

По словам зампреда ВРНС, это будет день, наполненный духовным смыслом, день, когда вы сможете попросить у святого благословения на вашу совместную жизнь. 8 июля — это замечательный день, и многие пары выбирают его для регистрации брака. Но не нужно зацикливаться только на нём. Есть множество других православных праздников и дней памяти святых, которые могут стать основой для вашей семейной истории.

«Главное — не гадать, а молиться и просить Бога о вразумлении. И тогда выбранная дата станет не просто «благоприятным днём» по календарю, а настоящим духовным событием, которое положит начало вашей семейной жизни под покровом святых», — заключил Иванов.

Попросить здоровья и долгих лет жизни для родителей православные верующие могут в молитвах святым Петру и Февронии Муромским. Особое внимание благополучию близких стоит уделять в дни памяти покровителей семьи и брака. Подробнее — в материале Life.ru.