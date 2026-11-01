Владельцев гражданских беспилотников предупредили о мошенническом сайте, который маскируется под официальный сервис подключения дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Поддельный ресурс имитирует регистрацию воздушных судов и даже предлагает авторизоваться через «Госуслуги». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

Речь идёт о сайте aeroglonass.ru. В компании подчеркнули, что он не имеет отношения к оператору государственной информационной системы и не используется для официального подключения беспилотников.

Единственный официальный портал для регистрации и подключения гражданских авиабеспилотников — nebo.aoglonass.ru. В АО «ГЛОНАСС» призвали проверять адрес сайта перед вводом личных данных и обращать внимание на защищённое соединение.

Пользователям настоятельно рекомендуют не вводить на подозрительном ресурсе логины и пароли от «Госуслуг», паспортные и банковские данные, коды из СМС, а также сведения о принадлежащих им беспилотниках.

Если человек уже передал информацию на поддельном сайте, ему советуют немедленно сменить пароль от «Госуслуг», проверить активные сеансы и включить двухфакторную аутентификацию.

Сведения о мошенническом ресурсе компания направила в надзорные органы.

Ранее Life.ru сообщал об ужесточении правил согласования полётов гражданских дронов. С 1 октября 2026 года заявки на полёты беспилотников без подключения к «ЭРА-ГЛОНАСС» начали отклонять. Новое требование вступило в силу после семимесячного переходного периода.