Под Воронежем бывшую директрису школы обвинили в мошенничестве после того, как она, по версии защиты, взяла на себя классное руководство, от которого отказались другие педагоги. Теперь Ирине Романовой, посвятившей образованию 37 лет, предстоит ответить в суде за предполагаемое хищение 146 тысяч рублей.

История началась в 2021 году в Князевской школе Рамонского района. Один из пятых классов остался без наставника: учителя были перегружены и не хотели брать на себя дополнительные обязанности. По словам адвоката Романовой, учредитель школы не согласовал кандидатуру директора на роль классного руководителя, поэтому женщине пришлось искать обходной путь.

На бумаге класс закрепили сначала за физруком, а затем за завучем. Сама Романова утверждает, что на протяжении двух лет проводила классные часы, организовывала экскурсии, проверяла дневники и поддерживала связь с родителями.

Однако у правоохранителей другая версия произошедшего. С сентября 2021-го по июль 2023 года женщина оформляла фиктивные документы не только о классном руководстве, но и о совмещении должностей и выполнении других дополнительных обязанностей. Начисленные педагогам деньги впоследствии передавались директрисе.

Романова признаёт нарушения при оформлении документов, однако отрицает хищение средств, настаивая на том, что действительно работала с детьми. Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ было направлено в Рамонский районный суд ещё 29 октября. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы, напоминает «База».

Между тем в Госдуме недавно предложили гарантировать педагогам достойную оплату дополнительной работы с детьми. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил за финансирование школьных групп продлённого дня из бюджета и оплату каждого часа работы учителей после основных занятий.