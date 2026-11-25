Напомним, несчастный случай произошёл 30 октября в корпусе начальных классов в рабочем посёлке Панино. Там проводился ремонт, предусматривавший в том числе замену межэтажных конструкций. Занятия в здании не проходили с 23 октября, а доступ в помещения был ограничен. Получившую тяжёлые травмы 67-летнюю женщину доставили в реанимацию. Медики почти месяц боролись за её жизнь, однако 23 ноября педагог скончалась.