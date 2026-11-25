Под Воронежем завели дело после гибели провалившейся сквозь пол учительницы
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Гибель учительницы, провалившейся сквозь пол второго этажа школы в Панинском районе Воронежской области, стала поводом для возбуждения уголовного дела. О начале расследования сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Соответствующее поручение дал руководитель областного подразделения ведомства Михаил Селюков. Действия ответственных за проведение строительных работ проверят в рамках статьи 216 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушение требований безопасности. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.
Напомним, несчастный случай произошёл 30 октября в корпусе начальных классов в рабочем посёлке Панино. Там проводился ремонт, предусматривавший в том числе замену межэтажных конструкций. Занятия в здании не проходили с 23 октября, а доступ в помещения был ограничен. Получившую тяжёлые травмы 67-летнюю женщину доставили в реанимацию. Медики почти месяц боролись за её жизнь, однако 23 ноября педагог скончалась.
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