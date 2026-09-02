Под Житомиром после взрыва загорелся объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры получил повреждения в Житомирской области на севере Украины, после чего на месте произошёл пожар. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В Telegram-канале издания опубликованы кадры с густым чёрным дымом, поднимающимся над местом возгорания.

Ранее сообщалось о взрыве в Житомире на фоне воздушной тревоги. Подробности произошедшего, а также информация о характере повреждений и последствиях уточняются.

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.