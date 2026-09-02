Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 17:56

Под Житомиром после взрыва загорелся объект инфраструктуры

В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Объект инфраструктуры получил повреждения в Житомирской области на севере Украины, после чего на месте произошёл пожар. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В Telegram-канале издания опубликованы кадры с густым чёрным дымом, поднимающимся над местом возгорания.

Ранее сообщалось о взрыве в Житомире на фоне воздушной тревоги. Подробности произошедшего, а также информация о характере повреждений и последствиях уточняются.

«Правда вышла наружу»: В КНР раскрыли, как халатность Киева привела к гибели граждан в Вишнёвом
«Правда вышла наружу»: В КНР раскрыли, как халатность Киева привела к гибели граждан в Вишнёвом

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar