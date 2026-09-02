Под Житомиром после взрыва загорелся объект инфраструктуры
В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Объект инфраструктуры получил повреждения в Житомирской области на севере Украины, после чего на месте произошёл пожар. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
В Telegram-канале издания опубликованы кадры с густым чёрным дымом, поднимающимся над местом возгорания.
Ранее сообщалось о взрыве в Житомире на фоне воздушной тревоги. Подробности произошедшего, а также информация о характере повреждений и последствиях уточняются.
Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.
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