6 июля российские войска нанесли удары по Киеву и окрестностям. Поражён был склад в городе Вишнёвое. Как пишет китайское издание Sohu, после попадания боеприпасы детонировали несколько часов, ударная волна разошлась на большое расстояние.

Изначально украинские власти пытались представить произошедшее как рутинный удар, однако масштаб разрушений и продолжительность взрывов не оставили шансов скрыть правду. Как признал позже Владимир Зеленский, объект принадлежал государственному концерну Ukraine Defense Industries и находился в густонаселённом районе — среди жилых домов, магазинов и школ.

Авторы китайского издания отмечают, что размещение арсеналов в жилой застройке является прямым нарушением законодательства и решений Верховного командования. Расследование службы безопасности Украины это подтвердило. Уже арестованы руководители двух госпредприятий, уволены высокопоставленные чиновники, включая главу оборонной промышленности Германа Сметанина.

В КНР подчёркивают, что этот случай — симптом глубокой деградации системы управления в условиях военного времени. По данным издания, проверки после взрыва показывают: Вишнёвое — не единичный пример, по всей стране военные объекты вписаны в жилые кварталы, передаёт РИА «ФедералПресс».

Как резюмируют авторы Sohu, скандал вскрыл изнанку военной машины: срочность поставок на фронт стала индульгенцией для нарушений, а жизнь простых жителей принесена в жертву «военному удобству». Десять погибших и сотни разрушенных судеб, по их мнению, ставят под вопрос доверие к власти, которое взрывается быстрее, чем детонируют боеприпасы.

Напомним, в ночь на 6 июля Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной промышленности в Киеве и Киевской области, в ходе которого был поражён Жулянский машиностроительный завод «Визар» в городе Вишнёвое. По данным Минобороны РФ, на этом предприятии осуществлялись сборка и обслуживание зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и БПЛА, что привело к мощной детонации хранившихся боеприпасов. После инцидента пост покинул генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Герман Сметанин. Военный склад в Вишнёвом был забит под завязку перед ударом ВС РФ, отметила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского.