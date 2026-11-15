Помощник британского политика Эндрю Бёрнема воспользовался ChatGPT при подготовке речи на тему роста стоимости жизни. Необычный рабочий процесс спичрайтера заметил один из пассажиров поезда. Об этом пишет Daily Mail.

Как утверждает издание, в пятницу сотрудник направлялся в Уэльс на конференцию Лейбористской партии. По дороге он под бокал просекко занялся текстом выступления. В какой-то момент пассажир обратил внимание, что мужчина обращается за подсказками к искусственному интеллекту.

«Во время работы над речью он был замечен за консультациями с ChatGPT по поводу того, как улучшить часть, содержащую критику (экс-премьера Британии) Маргарет Тэтчер», — говорится в публикации.

По данным газеты, нейросеть предложила добавить в текст упоминания рабочих клубов, хоров и других элементов общественной жизни, исчезнувших на фоне деиндустриализации в годы правления Тэтчер.

Позднее Бёрнем использовал эту тему в своём выступлении на партийной конференции. Он заявил, что экономическая политика 1980-х годов разрушила привычный уклад жизни многих британских сообществ: закрывались шахты, заводы и металлургические предприятия.