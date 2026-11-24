Закупленная Великобританией для Украины поддельная взрывчатка может предназначаться для организации диверсий и терактов на территории России. Такую версию в беседе с Life.ru озвучил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, в подобных поставках нет ничего удивительного, учитывая опыт британских спецслужб в организации диверсионных операций. Дандыкин утверждает, что своими наработками с украинской стороной делились сотрудники разведки МИ-6 и бойцы британского спецназа SAS.

Я думаю, что инструкторы, если кто-то там чего-то не понимает, всё расскажут и покажут. Василий Дандыкин Военный эксперт

Особую обеспокоенность у эксперта вызывает предполагаемое присутствие британских специалистов на юге Украины. Дандыкин не исключает, что взрывчатка может попасть не только к профессиональным диверсантам, но и к завербованным украинскими спецслужбами гражданам.

Напомним, ранее Financial Times раскрыла скандал с закупкой Великобританией взрывчатки для Украины. Испытания приобретённого у американской компании вещества показали, что его состав отличается от заявленного поставщиком. Несмотря на это, британское Минобороны признало продукцию пригодной для выполнения поставленных задач.