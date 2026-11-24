Скандал с закупкой поддельной взрывчатки для Украины поставил под сомнение профессионализм британских властей. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял Лондон после публикации расследования Financial Times, вскрывшего несоответствие заявленного состава поставленной продукции фактическому.

Боуз иронично заметил, что в компетентности британских властей можно быть уверенным лишь в одном — её отсутствии. Так он отреагировал на расследование Financial Times о поставках вещества, которое продавали как улучшенную разновидность пластичной взрывчатки C-4.

По данным газеты, британское Минобороны заключило контракты с американской компанией Tripwire South, принадлежащей Райану Моррису, который прежде столкнулся с банкротством и работал полицейским в Пенсильвании. Закупленное вещество предназначалось в том числе для оснащения украинских ударных беспилотников.

Однако испытания выявили расхождение между заявленным и фактическим составом продукции. Вместо гексогена, основного компонента C-4, специалисты обнаружили более дешёвый пентрит. При этом британское военное ведомство сочло взрывчатку пригодной для использования, а представители поставщика отвергли претензии к её характеристикам.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о расследовании Financial Times. Один из контрактов предусматривал возможность закупки до 204 тонн взрывчатки примерно за 26,3 миллиона фунтов стерлингов. При этом журналистам удалось проследить документы о поставках около 32 тонн вещества.