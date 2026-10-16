Поддельное письмо и анонимные атаки: В партии фон дер Ляйен началась грызня за высокий пост

В Европейской народной партии (ЕНП), к которой принадлежит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, разгорелся внутренний конфликт накануне выборов заместителей председателя. Соперничество сопровождается анонимными информационными атаками и появлением поддельного письма против одного из кандидатов, сообщает Politico.

По данным издания, в четверг вечером редакция получила электронное письмо от неизвестного отправителя. В нём якобы польский евродепутат Анджей Халицкий, претендующий на пост заместителя председателя ЕНП, призывал не поддерживать кандидатуру своего соперника, португальского политика Себаштьяна Бугалью.

Однако в офисе Халицкого отрицают его причастность к рассылке. Шесть человек, которые, предположительно, должны были получить письмо, также сообщили Politico, что не видели такого сообщения.

«Он, разумеется, не будет комментировать поддельные письма», — заявили изданию в офисе Бугалью.

Как отмечает Politico, на десять должностей заместителей председателя ЕНП претендуют 12 кандидатов. Голосование должно состояться 20 октября. По словам пяти источников издания, знакомых с ситуацией, конкурирующие группы распространяют негативную информацию друг о друге, пытаясь повлиять на итоги выборов.

Глава ЕНП Манфред Вебер пытался сгладить разногласия и убедить некоторых претендентов отказаться от участия в гонке, но договориться не удалось. Дополнительным источником напряжённости стали споры о соблюдении гендерного баланса в руководстве и появление новых кандидатов, нарушивших прежние внутрипартийные договорённости.

Ранее кандидат на пост президента Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в беседе с британским изданием Financial Times заявила, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремительно утрачивает доверие со стороны правительств государств — членов ЕС.