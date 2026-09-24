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Регион
Опубликовано 24 сентября, 13:41

Поддельные справки и скрытые жильцы: Москвичам рассказали, как не приобрести жильё с обременением

Москвичей предупредили о мошенничестве с поддельными справками жилучёта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

При покупке квартиры мошенники могут подделать документы жилищного учёта, чтобы скрыть долги, обременения или зарегистрированных в жилье людей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя проекта «Перезвони сам» Валентину Шилину.

По словам эксперта, проверить подлинность справок стоит ещё до подписания договора купли-продажи. Иначе покупатель рискует узнать о проблемах с квартирой уже после завершения сделки.

«Человек может приобрести квартиру с обременением и узнать об этом уже после подписания договора. Поэтому проверять каждый документ на подлинность нужно в обязательном порядке», — предупредила Шилина.

Для проверки на mos.ru нужно открыть сервис «Проверка подлинности документов жилищного учета», ввести идентификатор справки, расположенный рядом с QR-кодом, и нажать кнопку «Проверить». После этого система покажет обезличенные сведения, которые можно сопоставить с информацией в бумажном документе.

Сервис позволяет проверить девять видов документов, в том числе выписку из домовой книги, единый жилищный документ, справки о регистрации по адресу и об отсутствии зарегистрированных лиц. Если номер справки указан неверно или документ недостоверен, пользователь увидит сообщение «Документ не найден».

ЦБ работает над механизмом полного возврата украденных мошенниками средств
ЦБ работает над механизмом полного возврата украденных мошенниками средств

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники начали знакомиться с подростками в интернете и заманивать их на фальшивые свидания ради доступа к деньгам и ценностям семьи. В одном из случаев аферисты прислали девушке фишинговую ссылку под видом геолокации, а затем пытались заставить её провести дома «видеообыск» и показать, где хранятся украшения.

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Юрий Лысенко
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