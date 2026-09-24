Поддельные справки и скрытые жильцы: Москвичам рассказали, как не приобрести жильё с обременением

При покупке квартиры мошенники могут подделать документы жилищного учёта, чтобы скрыть долги, обременения или зарегистрированных в жилье людей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя проекта «Перезвони сам» Валентину Шилину.

По словам эксперта, проверить подлинность справок стоит ещё до подписания договора купли-продажи. Иначе покупатель рискует узнать о проблемах с квартирой уже после завершения сделки.

«Человек может приобрести квартиру с обременением и узнать об этом уже после подписания договора. Поэтому проверять каждый документ на подлинность нужно в обязательном порядке», — предупредила Шилина.

Для проверки на mos.ru нужно открыть сервис «Проверка подлинности документов жилищного учета», ввести идентификатор справки, расположенный рядом с QR-кодом, и нажать кнопку «Проверить». После этого система покажет обезличенные сведения, которые можно сопоставить с информацией в бумажном документе.

Сервис позволяет проверить девять видов документов, в том числе выписку из домовой книги, единый жилищный документ, справки о регистрации по адресу и об отсутствии зарегистрированных лиц. Если номер справки указан неверно или документ недостоверен, пользователь увидит сообщение «Документ не найден».

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники начали знакомиться с подростками в интернете и заманивать их на фальшивые свидания ради доступа к деньгам и ценностям семьи. В одном из случаев аферисты прислали девушке фишинговую ссылку под видом геолокации, а затем пытались заставить её провести дома «видеообыск» и показать, где хранятся украшения.