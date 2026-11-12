Основная финансовая и военная нагрузка по поддержке Украины теперь лежит на европейских государствах, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Дублине. По его словам, Вашингтон больше не оказывает Киеву помощь в прежнем объёме.

«Поддержки США больше нет», — заявил французский лидер. При этом он подчеркнул, что Соединённые Штаты сохраняют важную роль в дипломатических переговорах по урегулированию украинского конфликта.

По словам Макрона, значительную часть помощи Киеву сегодня обеспечивает «коалиция желающих», объединяющая европейские государства и других партнёров. Президент Франции отдельно поблагодарил Канаду, Австралию и Японию за участие в этой работе.

Французский лидер отметил, что на встрече в Ирландии присутствуют представители примерно 80–90% участников коалиции. По его мнению, такая вовлечённость позволяет европейским странам активнее обсуждать будущее собственной безопасности.

Макрон также призвал Европу занять более заметное место в переговорах с Россией. Он считает, что европейские государства должны самостоятельно определять свою позицию по завершению конфликта и устройству системы безопасности на континенте.

Тем временем европейские союзники уже столкнулись с нехваткой средств на ранее согласованную военную помощь Украине. Как сообщал Life.ru 8 ноября, странам НАТО недостаёт около семи миллиардов евро для выполнения финансовых обязательств на 2026 год. При этом общий объём согласованной поддержки составляет 70 миллиардов евро.