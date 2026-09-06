Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что обретение мощей благоверного князя Дмитрия Донского стало важным событием, и выразил надежду на скорую победу России. Об этом он рассказал журналистам.

«Я бы очень хотел, чтобы обретение мощей Дмитрия Донского стало предвестником скорой победы», — сказал Поддубный.

Он принял участие в богослужении и крестном ходе в храме Христа Спасителя вместе с другими представителями федерального списка «Единой России» — детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой и главой штаба «Юнармии» Героем России Владиславом Головиным.

Поддубный отметил, что для православных верующих обретение мощей Дмитрия Донского имеет особое значение. По его словам, событие особенно воспринимается на фоне нынешнего периода, который он назвал непростым для страны.

«Для всех православных людей абсолютно чудесное обретение мощей Дмитрия Донского. Это очень вдохновляющее событие, безусловно», — отметил военкор.

Он добавил, что после завершения текущего периода Россия должна сосредоточиться на созидании и развитии.

Мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского, повторно обретённые в июле 2026 года в Архангельском соборе Кремля, доставили в храм Христа Спасителя для участия в богослужении и крестном ходе, их встретил лично патриарх Кирилл. После завершения шествия святыню выставят для поклонения верующих.