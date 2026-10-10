Поддубный рассказал о схватке российских дронов с «нечистью» ВСУ

Российские операторы FPV-перехватчиков уничтожают тяжёлые украинские беспилотники Vampire и «Баба-яга», не позволяя им добраться до намеченных целей. По словам военкора Евгения Поддубного, манёвренные аппараты успешно противостоят значительно более крупным воздушным противникам. Кадрами боевой работы журналист поделился в своём канале в мессенджере MAX.

Российские операторы FPV-перехватчиков уничтожают тяжёлые украинские беспилотники. Видео © Макс / Поддубный

Военкор показал ночные перехваты, выполненные подразделением противовоздушной обороны 3-й мотострелковой дивизии. На опубликованном видео небольшие российские дроны преследуют украинские беспилотники, которые используются для ударов и доставки грузов.

«Схватка с нечистью, а здесь и «Вампиры», и «Баба-яга» противника — рутинная задача для наших FPV-перехватчиков», — заявил Поддубный.

Как объяснил журналист, преимущество лёгких аппаратов заключается в высокой манёвренности и мастерстве операторов. Благодаря этому они способны перехватывать более тяжёлые цели непосредственно в воздухе.

Часть украинских коптеров перевозит снабжение для подразделений ВСУ, другие оснащены боезарядами и направляются к российским позициям. По утверждению Поддубного, такие аппараты уничтожаются десятками.

Военкор добавил, что российские расчёты также противодействуют беспилотникам самолётного типа, предназначенным для ударов по тыловым объектам. Среди перехватываемых моделей он назвал Shark, Hornet и «Домаха».

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении украинского беспилотника Hornet женским расчётом российских дронов-перехватчиков. На Добропольском направлении военнослужащие применили аппарат «Сокол-И» и, по данным Минобороны РФ, поразили воздушную цель во время первого боевого вылета.