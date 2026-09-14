«Подходящая кандидатура»: В Госдуме рассказали, какую пользу Зеленский может принести Украине
Депутат Никонов: Зеленский подходит для подписания капитуляции Украины
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Владимир Зеленский подходит на роль человека, который в случае соответствующего исхода конфликта подпишет капитуляцию Украины. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в комментарии KP.ru.
Поводом стал вопрос слушателя о том, почему российская сторона не пытается устранить Зеленского. Ведущий в ответ напомнил недавние слова президента России Владимира Путина о том, что Москве нужны представители Киева, с которыми можно будет вести переговоры.
«Самое главное, надо будет кому-то капитуляцию подписать. Зеленский, по-моему, вполне подходящая кандидатура», — ответил Никонов.
Депутат также высказался об отношении главы США Дональда Трампа к российскому и украинскому руководству. По оценке Никонова, президент Штатов воспринимает Владимира Путина как одного из крупных мировых игроков, тогда как к Зеленскому относится значительно более снисходительно.
При этом Никонов не считает, что последние контакты Москвы и Вашингтона уже привели к прекращению боевых действий. Он подчеркнул, Россия продолжает выполнять задачи спецоперации и намерена довести их до конца, если украинская сторона продолжит сопротивление.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин объяснил отказ России от ударов по украинскому руководству необходимостью сохранить людей, с которыми впоследствии можно вести переговоры. Президент подчеркнул, что представители Киева потребуются, если украинская сторона решит перейти к мирному урегулированию.
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