Владимир Зеленский подходит на роль человека, который в случае соответствующего исхода конфликта подпишет капитуляцию Украины. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в комментарии KP.ru.

Поводом стал вопрос слушателя о том, почему российская сторона не пытается устранить Зеленского. Ведущий в ответ напомнил недавние слова президента России Владимира Путина о том, что Москве нужны представители Киева, с которыми можно будет вести переговоры.

«Самое главное, надо будет кому-то капитуляцию подписать. Зеленский, по-моему, вполне подходящая кандидатура», — ответил Никонов.

Депутат также высказался об отношении главы США Дональда Трампа к российскому и украинскому руководству. По оценке Никонова, президент Штатов воспринимает Владимира Путина как одного из крупных мировых игроков, тогда как к Зеленскому относится значительно более снисходительно.

При этом Никонов не считает, что последние контакты Москвы и Вашингтона уже привели к прекращению боевых действий. Он подчеркнул, Россия продолжает выполнять задачи спецоперации и намерена довести их до конца, если украинская сторона продолжит сопротивление.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин объяснил отказ России от ударов по украинскому руководству необходимостью сохранить людей, с которыми впоследствии можно вести переговоры. Президент подчеркнул, что представители Киева потребуются, если украинская сторона решит перейти к мирному урегулированию.