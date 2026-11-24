Подконтрольный Киеву Херсон частично остался без электричества
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В подконтрольном Киеву Херсоне начались перебои с электроснабжением. Часть города осталась без электричества, причины произошедшего пока выясняются. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
По информации журналистов, отключение затронуло не весь город. Официальных данных о масштабах перебоев и сроках восстановления подачи электроэнергии пока не приводится.
Одновременно в Херсоне объявлена воздушная тревога.
Ранее Life.ru сообщал о масштабных перебоях с электричеством в Херсонской области. В октябре технологический сбой привёл к аварийному отключению энергоснабжения на территории региона. Энергетики тогда перешли на усиленный режим работы, чтобы восстановить подачу электричества потребителям.