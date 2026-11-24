В подконтрольном Киеву Херсоне начались перебои с электроснабжением. Часть города осталась без электричества, причины произошедшего пока выясняются. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации журналистов, отключение затронуло не весь город. Официальных данных о масштабах перебоев и сроках восстановления подачи электроэнергии пока не приводится.

Одновременно в Херсоне объявлена воздушная тревога.