Украинские артисты всё чаще уезжают из Киева из-за обстрелов и перебоев с электричеством. Знаменитости выбирают другие регионы страны или перебираются за границу, рассказывает украинское издание ТСН.

Бывшая участница «Квартала 95» Елена Кравец вместе с десятилетними двойняшками временно поселилась в Ивано-Франковске. Её коллега Ирина Сопонару уехала на зиму в родные Черновцы, устав от воздушных тревог, бессонных ночей и отключений света. Весной актриса рассчитывает вернуться в столицу.

Актёр Назар Заднепровский перебрался в загородный дом под Киевом, оборудованный газовым котлом и инвертором. Супруги Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк выбрали Винницу, где решили переждать опасный период перед рождением ребёнка. Алина Блажкевич намерена провести зиму на западе Украины, хотя стоимость перевозки вещей заставила её задуматься об отказе от части имущества.

За границу отправилась Виктория Маремуха с четырёхлетним сыном — теперь они живут в Португалии. Певица Светлана Тарабарова также вывезла детей после обстрела неподалёку от дома. Рэперша alyona alyona обосновалась в Ивано-Франковске вместе с возлюбленным, а травести-дива Монро после неудачного переезда во Францию поселилась в Закарпатье.

Ранее Life.ru рассказывал о коммунальном кризисе в Киеве. В некоторых домах электричества не было до пяти суток, а кратковременное восстановление подачи света сменялось новыми отключениями. Жители также жаловались на отсутствие отопления и воды.