Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что не считает возможным прощать артистов, которые покинули Россию после начала специальной военной операции и отвернулись от своей страны. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

Руководителя театра спросили, как следует относиться к возвращению известных деятелей культуры, уехавших за рубеж. Крок признался, что занимает по этому вопросу жёсткую позицию.

«Я не могу отвечать за всех. Я отношусь к предателям категорически плохо. Я считаю, что нельзя в тяжёлый момент бросать Родину», — заявил директор театра.

По словам Крока, некоторые артисты построили карьеру именно в России, получили здесь известность, профессиональное признание и высокие заработки. Поэтому их решение уехать по политическим причинам он считает особенно неприемлемым.

«Получив здесь всё, заработав здесь миллионы, плюнуть и уехать — просто подлость, а подлость прощать нельзя, как бы мы их ни любили», — подчеркнул он.

При этом Крок не называл конкретных условий, при которых артисты могли бы вновь работать в российских театрах. Его слова касались прежде всего личного отношения к поступкам деятелей культуры, покинувших страну.

Ранее Life.ru сообщал, что Никита Михалков допустил прощение россиян, покинувших страну после начала СВО. По мнению режиссёра, к тем, кто осознал свою ошибку и вернулся на родину, можно отнестись с пониманием. При этом Михалков призвал отличать таких людей от тех, кто задумался о возвращении лишь из-за финансовых трудностей за границей.