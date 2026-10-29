Подмена рыбы, недовес и лишняя соль: Что обнаружили в популярных консервах из скумбрии

Роскачество выявило нарушения обязательных требований в консервах из скумбрии 15 торговых марок. При этом все проверенные образцы признали безопасными для здоровья. Эксперты исследовали продукцию 37 российских брендов, проверив состав, маркировку и соответствие содержимого банок заявленным характеристикам, сообщает РИА «Новости».

Замечания получили консервы марок «Вкусные консервы», «Каждый день», «Люди любят», «Мореслав», «Морское содружество», «Морские традиции», «Морской котик», «Онежские деликатесы», «Посейдон», «Хозяин Балтики», «Фишмар», Aro, Globus, Gold Fish и ZR.

Одной из основных проблем оказалось недостаточное количество рыбы. По установленным требованиям её доля в банке должна составлять не менее 50%, однако продукция «Каждый день», «Посейдон», «Хозяин Балтики» и Aro не соответствовала этому показателю. Ещё у четырёх марок фактическое содержание рыбы отличалось от заявленного на этикетке.

В консервах «Морские традиции» и «Морское содружество» эксперты обнаружили подмену вида скумбрии. На упаковке «Онежских деликатесов» отсутствовало зоологическое наименование рыбы, а содержание белка и жира не соответствовало маркировке. Кроме того, у шести марок количество соли выходило за пределы требований ГОСТа.

Несмотря на выявленные недостатки, ни в одном образце не обнаружили нарушений по микробиологическим показателям, содержанию токсичных элементов и гистамина. Проверка также не выявила проблем с промышленной стерильностью консервов.

Всем обязательным и повышенным требованиям Роскачества соответствовала продукция 12 марок: «Азбука моря», «Барс», «Владкон», «Главпродукт», «Доброфлот», «Морепродукт», «Рыбное меню», «Совок», «Сохраним традиции», «Спецзаказ», «Ультрамарин» и Fish House. Эти консервы могут претендовать на российский Знак качества.

Информацию о нарушениях направили производителям, торговым сетям и контролирующим органам. После получения результатов исследования сеть «Глобус» сняла с продажи консервы Globus и «Морской котик», а некоторые изготовители начали внутренние проверки.

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