«Только наличные»: Россиянам объяснили, когда магазины вправе отказывать в оплате картой

Небольшие магазины и мастерские могут законно отказываться от оплаты банковскими картами и принимать только наличные. Однако для более крупного бизнеса действуют другие правила. Об этом специалисты Роскачества рассказали в беседе с «Лентой.ру».

Согласно закону «О защите прав потребителей», компании с годовой выручкой свыше 20 миллионов рублей обязаны предоставлять возможность безналичного расчёта с использованием национальных платёжных инструментов. При этом для отдельных торговых точек с выручкой менее пяти миллионов рублей за предыдущий год предусмотрено исключение. Не принимать карты также разрешается в местах, где отсутствует необходимая связь.

«Небольшие мастерские, магазины и микропредприятия могут законно работать только с наличными», — пояснили в Роскачестве.

Однако отсутствие терминала не освобождает продавца от обязанности оформлять покупки по закону. В большинстве случаев покупателю должны выдать бумажный или электронный кассовый чек в соответствии с 54-ФЗ. При этом, как ранее разъяснял Life.ru адвокат Дмитрий Емельянов, даже без сохранившегося чека можно потребовать возврата товара, подтвердив покупку другими доказательствами.

Если кассир отказывается выдавать чек, покупатель вправе обратиться с жалобой в ФНС. Требовать книгу отзывов и предложений при этом необязательно: с 2021 года её наличие в розничных магазинах не является обязательным. Вместо этого можно направить продавцу письменную претензию, на которую тот должен ответить в установленный законом срок.

В случае поломки платёжного терминала специалисты Роскачества советуют уточнить, доступны ли другие способы безналичного расчёта, например оплата по QR-коду. Если продавец по закону обязан принимать карты, но не обеспечивает такую возможность, покупатель может обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее Life.ru рассказывал, что магазины не вправе отказывать покупателям в продаже товаров из-за отсутствия сдачи. Юрист Александр Хаминский пояснял, что обеспечение кассы разменными деньгами — обязанность торговой точки. При этом покупатели не могут требовать размена купюр без совершения покупки. Также эксперт предупреждал об опасности переводов на личные карты продавцов. Такой способ расчёта может осложнить подтверждение сделки, а для предпринимателя создать дополнительные риски из-за использования личного счёта в коммерческих целях.