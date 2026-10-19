Юрист раскрыл, почему магазины обязаны иметь сдачу и не могут отказать в продаже

Магазин не вправе отказывать покупателю в продаже товара только потому, что у кассира не оказалось мелких денег для сдачи. Обеспечение разменными купюрами и монетами входит в задачи торговой точки, а не её клиентов. Об этом в беседе с RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам специалиста, покупатели нередко сталкиваются с ситуацией, когда продавец отказывается принимать крупную купюру и предлагает самостоятельно найти размен. Однако отсутствие сдачи само по себе не является достаточным основанием для отказа в обслуживании.

Юрист сослался на статью 426 Гражданского кодекса РФ, регулирующую заключение публичных договоров. Согласно этой норме, торговая организация при наличии возможности предоставить товар не вправе произвольно отказывать покупателю в заключении договора.

Хаминский объяснил, что магазин должен самостоятельно организовать расчёты с посетителями. Поэтому клиент не обязан искать другую торговую точку, менять купюру в соседнем магазине или отказываться от запланированной покупки из-за проблем с наличными в кассе.

При этом эксперт уточнил, что законодательство не обязывает продавцов разменивать любые банкноты по просьбе граждан, если те ничего не покупают. Такая операция не равнозначна расчёту за товар.

Если же кассир отказывается совершить продажу исключительно из-за отсутствия сдачи, покупатель может обратиться к администратору магазина. Если урегулировать ситуацию не удалось, юрист рекомендует направить жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее Life.ru сообщал, что покупателям не рекомендуют переводить деньги за товар на личную карту продавца. Александр Хаминский предупреждал, что такой способ расчёта может осложнить подтверждение покупки и защиту прав потребителя, особенно если магазин не выдаёт кассовый чек.