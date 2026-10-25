Всего горсть в день: В Роскачестве раскрыли пользу кедровых орехов и объяснили, кому они могут навредить

Кедровые орехи могут быть полезны для обмена веществ и контроля уровня сахара в крови, однако злоупотребление ими грозит проблемами с пищеварением и набором веса. Об этом рассказали специалисты Роскачества в беседе с RT.

По словам экспертов, кедровые орехи богаты растительными жирами, белками, клетчаткой и минеральными веществами. В частности, они содержат магний, фосфор, марганец, медь, цинк и железо, а также аминокислоты и витамины.

В Роскачестве отметили, что употребление кедровых орехов натощак может способствовать снижению уровня сахара в крови. Кроме того, замена части углеводной пищи орехами способна благоприятно влиять на показатели углеводного обмена. При этом научные данные о прямом сахароснижающем действии именно кедровых орехов ограничены: исследования различных видов орехов показывают неоднозначные результаты.

Специалисты также обратили внимание на содержание жирных кислот и триптофана. Последний участвует в образовании серотонина — вещества, связанного в том числе с регуляцией настроения и сна. Однако это не означает, что употребление орехов само по себе избавляет от бессонницы или других нарушений.

Несмотря на полезный состав, кедровые орехи отличаются высокой калорийностью. Избыточное употребление может привести к увеличению массы тела и вызвать дискомфорт со стороны пищеварительной системы. Людям с заболеваниями желчного пузыря эксперты посоветовали учитывать индивидуальные ограничения в питании.

Отдельную опасность представляют неправильно хранившиеся очищенные орехи. Содержащиеся в них жиры постепенно окисляются при контакте с воздухом, из-за чего появляется прогорклый вкус. В Роскачестве также предупредили о риске аллергических реакций, которые могут сопровождаться покраснением кожи, отёками и затруднением дыхания.

Для здорового взрослого человека специалисты рекомендовали ориентироваться на порцию в 20–30 граммов в сутки. Пожилым людям и тем, кто стремится снизить вес, предложили ограничиваться 15–20 граммами с учётом общей калорийности рациона.